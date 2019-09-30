В Перми из-за водителя без прав пострадали три человека

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-30T14:30:30+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми 28 сентября произошла авария, в результате которой пострадали три человека. В УГИБДД по Перми сообщили, что 27-летний водитель не справился с управлением.

По предварительной информации, водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате аварии пострадали два пассажира и водитель. Пострадавший с травмами различной степени тяжести отправили в больницу.

Полицейские выяснили, что у водителя не было с собой водительского удостоверения.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП с автобусом пострадала женщина. В Свердловском районе Перми произошло ДТП с автобусом. В воскресенье, 29 сентября, около 17:00 в районе перекрестка улиц Пушкина и 25 Октября автобус № 67 совершил резкое торможение, в результате которого одна из пассажиров упала. На место выехала бригада «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU