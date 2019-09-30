2019-09-30T14:30:30+03:00
Происшествия

В Перми из-за водителя без прав пострадали три человека

Авария произошла 28 сентября
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: УГИБДД по ПермиФото: УГИБДД по Перми
Изменить размер текста:

В Мотовилихинском районе Перми 28 сентября произошла авария, в результате которой пострадали три человека. В УГИБДД по Перми сообщили, что 27-летний водитель не справился с управлением.

По предварительной информации, водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате аварии пострадали два пассажира и водитель. Пострадавший с травмами различной степени тяжести отправили в больницу.

Полицейские выяснили, что у водителя не было с собой водительского удостоверения.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП с автобусом пострадала женщина. В Свердловском районе Перми произошло ДТП с автобусом. В воскресенье, 29 сентября, около 17:00 в районе перекрестка улиц Пушкина и 25 Октября автобус № 67 совершил резкое торможение, в результате которого одна из пассажиров упала. На место выехала бригада «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми изменилась структура администрации
В Перми объявили срочный сбор на поиски пропавшей 15-летней девочки
МЧС: в Прикамье ожидается сильный ветер и дожди
Пермский аэропорт открыл новое направление
Телефонные мошенники обманули пермяка на миллион рублей
Жителей Перми приглашают на городские ярмарки
«Задания со скорпионами, пауками и змеями». Валентина Мазунина выиграла в шоу «Форт Боярд»
"Обещали, что заберут ее через три дня". Брошенная собака уже семь месяцев ждет своих хозяев
В Пермском крае женщина отсудила у бывшего мужа унитаз
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
Пермяк вызвал спасателей, перепутав рыбу с трупом
«В него выпустили 9 пуль». В Прикамье неизвестные в упор расстреляли котенка из пневматики
Tele2 выходит на биржу
«УРАЛХИМ» провел в Перми поиск идей развития
В Перми после исчезновения 15-летней школьницы возбудили уголовное дело по статье "убийство"
Житель Прикамья семь лет насиловал несовершеннолетнюю девочку
Житель Пермского края ударил ножом своего знакомого
В Перми благоустроили бульвар на Братьев Игнатовых
В Перми в ДТП с автобусом пострадала женщина
В Прикамье наказали врача за подделку больничных листов
В Прикамье из-за шалости ребенка едва не сгорела квартира
Директора известного пермского клуба привлекли к уголовной ответственности
«Молот-Прикамье» уступил «Динамо»
В Перми на пожаре погиб 54-летний мужчина
Пермяк избил знакомого в гараже