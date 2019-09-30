2019-09-30T14:59:47+03:00
Общество

В Перми изменилась структура администрации

В мэрии появились два новых департамента
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В пермской администрации произошли изменения, связанные с перераспределением функций. Издание «Business Class» сообщает, что в связи с изменениями появились два новых департамента. Департамент дорог и транспорта теперь будет носить название «Департамента транспорта» и будет отвечать только за общественный транспорт.

За организацию дорожного движения ответственен департамент дорог и благоустройства, который раньше назывался «управление внешнего благоустройства».

Кроме того, в сентябре было создано МКУ «Административно-техническая инспекция города Перми». Новое ведомство отвечает за мониторинг уровня содержания территории муниципалитета.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский аэропорт открыл новое направление. С 29 октября авиакомпания «Азимут» открывает вылеты из Перми в Ростов-на-Дону. Новое региональное направление появится в зимнем расписании Международного аэропорта «Пермь»

ИСТОЧНИК KP.RU

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