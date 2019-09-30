Пермский аэропорт открыл новое направление

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-30T13:25:22+03:00

Теперь из Перми можно будет улететь в Ростов

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С 29 октября авиакомпания «Азимут» открывает вылеты из Перми в Ростов-на-Дону. Новое региональное направление появится в зимнем расписании Международного аэропорта «Пермь».

Продажа билетов уже началась. Улететь из Перми в Ростов стоит 1780 рублей. Однако рейс не прямой. Есть одна пересадка в Нижнем Новгороде. Полет будет длиться 6 часов, а в обратном направлении - 5 часов 15 минут.

- вылет из Перми в 05:05, прибытие в Нижний Новгород в 04:35;

- вылет из Нижнего Новгорода в 07:30, прибытие в Ростова-на-Дону в 09:20;

- вылет из Ростова-на-Дону в 21:00, прибытие в Нижний Новгород в 22:55;

- вылет из Нижнего Новгорода в 00:40, прибытие в Пермь в 04:15;

Время указано местное для каждого аэропорта.

Самолеты авиакомпании «Азимут» будут летать в Ростов два раза в неделю: по вторникам и субботам.

ИСТОЧНИК KP.RU