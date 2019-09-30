2019-09-30T06:52:57+03:00
Происшествия

В Перми в ДТП с автобусом пострадал женщина

Авария произошла 29 сентября
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Свердловском районе Перми произошло ДТП с автобусом. В воскресенье, 29 сентября, около 17:00 в районе перекрестка улиц Пушкина и 25 Октября автобус № 67 совершил резкое торможение, в результате которого одна из пассажиров упала.

На место выехала бригада «скорой помощи». Пострадавшую 68-летнюю женщину осмотрели, но после она отказалась от госпитализации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мусоровоз влетел в легковушку. В Индустриальном районе Перми произошло ДТП. По сообщению пользователей социальных сетей, огромных мусоровоз врезался в легковушку. ДТП произошло вечером. Из-за аварии на узенькой улочке скопилась огромная пробка. Чтобы проехать автомобилисты были вынуждены объезжать по тротуарам. Как сообщают очевидцы, несмотря на размер грузовика, ни в легковушке, ни в мусоровозе пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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