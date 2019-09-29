СЕГОДНЯ 07:13 2019-09-29T07:13:06+03:00

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В Индустриальном районе Перми произошло ДТП. По сообщению пользователей социальных сетей, огромных мусоровоз врезался в легковушку. ДТП произошло вечером.

Из-за аварии на узенькой улочке скопилась огромная пробка. Чтобы проехать автомобилисты были вынуждены объезжать по тротуарам.

chp_59 Объезжали по тротуары . В Перми мусоровоз влетел в легковушку.

Как сообщают очевидцы, несмотря на размер грузовика, пострадавших в ДТП нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка протаранила шлагбаум. В Пермском крае произошло ДТП. Отечественная легковушка влетела в железный шлагбаум. По предварительной информации авария произошла В Соликамске на улице Энергетиков. Железный шлагбаум буквально проткнул автомобиль ВАЗ. Труба прошла над водительским креслом. Однако водитель родился в рубашке, пострадавших в ДТП нет, а вот машина получила серьезные механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU