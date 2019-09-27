2019-09-27T13:39:59+03:00
Происшествия

В Прикамье легковушка протаранила шлагбаум

К счастью, обошлось без пострадавших
Лилия Абибулаева
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Фото: Типичный Соликамск [TC]Фото: Типичный Соликамск [TC]
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В Пермском крае произошло ДТП. Отечественная легковушка влетела в железный шлагбаум. По предварительной информации авария произошла В Соликамске на улице Энергетиков.

Железный шлагбаум буквально проткнул автомобиль ВАЗ. Труба прошла над водительским креслом. Однако водитель родился в рубашке, пострадавших в ДТП нет, а вот машина получила серьезные механические повреждения.

Обстоятельства аварии не сообщаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье произошла массовая авария с участием легковушек и «Газели». «На объездную дорогу от Брода выезжала «Лада Веста». Ее водитель не уступил дорогу «Газели». «Газель» от столкновения опрокинуло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась лоб в лоб с автомобилем «Шевроле», - рассказали об увиденном пользователи паблика «СТС-ВеЧер Чернушка». По данным полиции, при аварии пострадали три человека - водитель и пассажиры автомобиля «Шевроле».

ИСТОЧНИК KP.RU

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