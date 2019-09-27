В Перми после запуска отопления прорвало трубу

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-27T14:21:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Практически во все дома Перми пришло тепло. Однако для жителей дома в Кировском районе Перми запуск отопления обернулся потопом. Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что в одной из квартир прорвало трубу, и с потолка полилась горячая вода.

Телевизор, ноутбук, обои, потолок, - все имущества жителя квартиры на Липатова испорчено. Мужчина в течение 20 минут пытался дозвониться до слесарей, чтобы перекрыли воду. На следующий день трубу заварили.

Помимо дорогостоящей техники и другого имущества, пермяк лишился крыши над головой. Жить в затопленной квартире нельзя. В квартире стоит вода и из-за мокрой проводки есть опасность короткого замыкания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в выходные в Перми перекроют Комсомольский проспект. На участке от Ленина до Екатерининской будут проводиться ремонтные работы

ИСТОЧНИК KP.RU