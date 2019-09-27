2019-09-27T09:09:35+03:00
Общество

В выходные в Перми перекроют Комсомольский проспект

На участке от Ленина до Екатерининской будут проводиться ремонтные работы
Лилия Абибулаева
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Фото: Ульяна Фадеева. Администрация городаФото: Ульяна Фадеева. Администрация города
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В последние выходные сентября на ночь перекроют Комсомольский проспект. На участке Компроса от улицы Ленина до Екатеринской будут укладывать асфальтобетонное покрытие.

Дорога будет закрыта с 00:00 до 6:00 28 и 29 сентября.

На данный момент на Комсомольском проспекте продолжаются работы по укладке гранитного покрытия на бульварной части проспекта, устанавливают бортовой камень от Екатерининской до Пермской.

Уже проложена кабельная канализация, благодаря которой станет возможно убрать все провода архитектурной подсветки, сети наружного освещения, интернет-кабели убрать под землю.

Масштабную реконструкцию Комсомольского проспекта планируют закончить к 300-летнию города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми выпрямили участок шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта. В процессе ремонта убрали колею от движения транспорта на участке шоссе, выполнено фрезерование и уложено новое покрытие. Также заменили бордюрный камень на более высокий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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