В Прикамье произошла массовая авария с участием легковушек и «Газели»

СЕГОДНЯ 20:56 2019-09-26T20:56:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чернушинском районе произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, ДТП случилось на перекрестке возле села Брод.

«На объездную дорогу от Брода выезжала «Лада Веста». Ее водитель не уступил дорогу «Газели». «Газель» от столкновения опрокинуло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась лоб в лоб с автомобилем «Шевроле», - рассказали об увиденном пользователи паблика «СТС-ВеЧер Чернушка».

По данным полиции, при аварии пострадали три человека - водитель и пассажиры автомобиля «Шевроле».

Напомним, ранее мы писали об аварии с участием рейсового автобуса, который следовал по маршруту «Чайковский – Пермь». На 180 километре автодороги Кукуштан – Чайковскийводитель автобуса не учел дорожные и метеорологические условия, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадала одна пассажирка автобуса. С травмами она была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU