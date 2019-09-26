2019-09-26T20:56:32+03:00
Происшествия

В Прикамье произошла массовая авария с участием легковушек и «Газели»

Пострадали три человека
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: «СТС-ВеЧер Чернушка».Фото: «СТС-ВеЧер Чернушка».
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В Чернушинском районе произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, ДТП случилось на перекрестке возле села Брод.

«На объездную дорогу от Брода выезжала «Лада Веста». Ее водитель не уступил дорогу «Газели». «Газель» от столкновения опрокинуло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась лоб в лоб с автомобилем «Шевроле», - рассказали об увиденном пользователи паблика «СТС-ВеЧер Чернушка».

По данным полиции, при аварии пострадали три человека - водитель и пассажиры автомобиля «Шевроле».

Напомним, ранее мы писали об аварии с участием рейсового автобуса, который следовал по маршруту «ЧайковскийПермь». На 180 километре автодороги Кукуштан – Чайковскийводитель автобуса не учел дорожные и метеорологические условия, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадала одна пассажирка автобуса. С травмами она была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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