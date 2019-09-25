В Перми выпрямили участок шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-25T11:16:00+03:00

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В Перми завершили спрямления участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино. Подрядчик переустроил развороты и выпрямили дорогу в районе деревень Хмели, Песьянка, Ванюки и Ясыр.

В процессе ремонта убрали колею от движения транспорта на участке шоссе, выполнено фрезерование и уложено новое покрытие. Также заменили бордюрный камень на более высокий.

Кроме того, потребовалось вынести инженерные сети, попадающие в зону строительства. Также был уложен рулонный газон.

На ремонт потратили около 290,8 миллионов рублей из краевого бюджета. В этом году начнутся ремонтные работы следующего участка шоссе Космонавтов – от деревни Ясыри до развязки к старому аэропорту. В этом году рабочие заменят верхний слой покрытия, реконструировать транспортную развязку в районе съезда к старому зданию аэропорта и выполнить другие дорожные работы. Реконструкция шоссе Космонавтов завершится летом следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU