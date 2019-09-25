2019-09-25T19:02:23+03:00
Происшествия

В Пермском крае рейсовый автобус опрокинулся в кювет

Одна пассажирка с травмами доставлена в больницу
Екатерина ГАСПЕР
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В аварии пострадала пассажирка автобуса.В аварии пострадала пассажирка автобуса.Фото: Василий Вахрин
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Сегодня в Еловском районе Пермского края произошла авария с участием рейсового автобуса, который следовал по маршруту «ЧайковскийПермь». Предварительно, в ДТП виноват сам водитель.

По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, происшествие случилось днем в 12:40 на 180 километре автодороги Кукуштан – Чайковский. По предварительным данным, водитель автобуса не учел дорожные и метеорологические условия, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадала одна пассажирка автобуса. С травмами она была доставлена в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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