В Пермском крае рейсовый автобус опрокинулся в кювет

СЕГОДНЯ 19:02 2019-09-25T19:02:23+03:00

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Сегодня в Еловском районе Пермского края произошла авария с участием рейсового автобуса, который следовал по маршруту «Чайковский – Пермь». Предварительно, в ДТП виноват сам водитель.

По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, происшествие случилось днем в 12:40 на 180 километре автодороги Кукуштан – Чайковский. По предварительным данным, водитель автобуса не учел дорожные и метеорологические условия, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадала одна пассажирка автобуса. С травмами она была доставлена в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU