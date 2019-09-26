2019-09-26T14:03:30+03:00
Дом. Семья

В Перми коту с пулевыми ранениями удалят глаза

Операцию проведут на днях
Лилия Абибулаева
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Фото: "Группа помощи бездомным животным г.Нытва"Фото: "Группа помощи бездомным животным г.Нытва"
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В Прикамье неизвестные расстреляли бездомного кота Степку. Живодеры выпустили в беднягу аж семь пуль, некоторые из которых попали в голову.

Степку нашла девушка-волонтер. Он что-то ел и мурлыкал. Через некоторое время девушка увидела на теле кота раны.

Степу отвезли в клинику. Жители Нытвы собрали деньги на лечение. Рентген показал, что в его теле 6 пуль. Только одну удалось извлечь. Остальные доставать нецелесообразно, а две в голове - просто невозможно.

Ветеринары приняли решение удалить котику глаза. Обследования показали, что малыш ничего не видит, и дальше могут возникнуть серьезные проблемы.

Операция будет проводиться в Перми. После операции для поддержания здоровья будут необходимы только лекарства в виде сладкой суспензии. Коту даже нравится их принимать.

Несмотря на тяжелые травмы и возраст, врачи обещают Степке счастливую и долгую жизнь.

Степка очень ласковый и любвеобильный котик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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