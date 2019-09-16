"Люди, что вы творите?". Волонтеры спасают кота, которого расстреляли неизвестные
В Нытве девушка-волонтер нашла кота. Он сидел на улице, что-то ел и мурлыкал. Но вдруг девушка увидела, что по всему телу у бедняги раны.
- В теле Степушки - так я назвала кота - рентген показал 6 пуль, - рассказали в группе помощи бездомным животным Нытвы. - 7-ую я вчера достала... Степа - котик уже слепой и возрастной, а еще он сильно истощен. Несмотря на пережитое, он при этом жутко ласковый, любвеобильный и сильный духом кот!
Местные жители помогли деньгами, кто чем мог. Волонтер отвезла Степу в ветеринарную клинику. Пока пули достать нельзя - котик слишком слаб. Но его вкусно кормят, дают обезболивающие лекарства. Если вдруг Степе станет плохо, операцию все равно придется делать. Но пока он живет в тепле и уюте. Зоозащитники обратились в полицию, чтобы привлечь живодеров к ответственности.
- Люди, что вы творите? Как можно стрелять в маленькое невинное животное? - возмущаются местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU