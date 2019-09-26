В Прикамье пьяный мужчина угнал автомобиль друга

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-26T12:21:17+03:00

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В Пермском крае осудили жителя Горнозаводска. Мужчина угнал автомобиль своего друга.

Сотрудники полиции выяснили, что днем пьяный житель Горнозаводстка украл ключи из куртки знакомого, вышел во двор дома и угнал припаркованную там машину друга.

После этого злоумышленник поехал к друзьям, сказал, что он владелец машины и предложил покататься по городу. Потерпевший заявил в полицию о пропаже машины.

По горячим следам злоумышленника задержали. Автомобиль вернули законному владельцу. Суд приговорил злоумышленника к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что жительницу Прикамья наказали за ругань в суде. Женщина пришла в суд и что-то не поделила с другой посетительницей суда. Они начали ругаться, все больше повышая тон. Нарушительница порядка продолжала выкрикивать бранные слова в адрес гражданки, даже, несмотря на предупреждение судебного пристава.

ИСТОЧНИК KP.RU