Жительницу Прикамья наказали за ругань в суде

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-26T11:33:31+03:00

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В Осинском районе Пермского края составили административное правонарушение в отношении местной жительницы.

Женщина пришла в суд и что-то не поделила с другой посетительницей суда. Они начали ругаться, все больше повышая тон. Нарушительница порядка продолжала выкрикивать бранные слова в адрес гражданки, даже, несмотря на предупреждение судебного пристава. В отношении шумной посетительницы суда был составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья получил 9 месяцев колонии за неуплату алиментов. 44-летний житель Добрянки больше года не платил своему 15-летнему сыну алименты. Он не был официально трудоустроен и жил на случайные заработки. За уклонение от алиментов его уже ранее привлекали к административной ответственности – он отбывал наказание в виде обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU