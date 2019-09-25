Житель Прикамья получил 9 месяцев колонии за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 18:34 2019-09-25T18:34:07+03:00

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44-летний житель Добрянки больше года не платил своему 15-летнему сыну алименты. Он не был официально трудоустроен и жил на случайные заработки. За уклонение от алиментов его уже ранее привлекали к административной ответственности – он отбывал наказание в виде обязательных работ.

Но мужчина по-прежнему не платил за содержание своего ребенка, и за административным наказанием последовало уголовное. Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, на него завели дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». С учетом предыдущей судимости Добрянский районный суд пришел к выводу, что перевоспитание возможно через лишение свободы.

Приговор вступил в законную силу. Горе-отец уже отбывает уголовное наказание в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU