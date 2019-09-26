2019-09-26T08:31:10+03:00
Происшествия

Жительница Перми напала на сожителя с ножом

Она ударила мужчину ножом в грудь
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Мотовилихинском районе Перми произошло преступление. 37-летняя пермячка ударила ножом своего сожителя.

Женщина и ее друг вместе выпивали. В процессе вечера между сожителями произошла ссора. Женщина, чтобы отстоять свою правоту, схватилась за нож и ударила им мужчину.

С колото-резанным ранением груди пермяка отправили в больницу. Травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Женщину задержали и водворили в изолятор временного содержания. В отношении его возбудили уголовно дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина бил 11-летнего ребенка и издевался над ним. Следователи установили, что 42-летний мужчина - отец 11 -летнего мальчика - систематически издевался над ребенком. Горе-отец постоянно избивал, унижал и избивал своего ребенка, наносил ему физические и психологические увечья. Суд Чернушинского района приговорил злоумышленника к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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