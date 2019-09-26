В Прикамье мужчина бил 11-летнего ребенка и издевался над ним

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-26T07:00:22+03:00

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В Чернушинском районе осудили местного жителя за истязание малолетнего и угрозу убийством.

Следователи установили, что 42-летний мужчина - отец 11 -летнего мальчика - систематически издевался над ребенком. Горе-отец постоянно избивал, унижал и избивал своего ребенка, наносил ему физические и психологические увечья. Кроме того, мужчина угрожал расправиться со своей женой за то, что женщина пыталась заступиться и защитить ребенка.

Суд Чернушинского района приговорил злоумышленника к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермяка осудят за изнасилование ребенка. Следователи установили, что преступление было совершено в июле 2019 года. Мужчина находился в доме со своей 16-летней подругой. Злоумышленник знал о том, что девочка несовершеннолетняя - ей было всего 16 лет - но примени силу, изнасиловал подругу.

ИСТОЧНИК KP.RU