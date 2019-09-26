В Перми спасли ребенка, у которого голова застряла в унитазе
В Дзержинском районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации сообщил, корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что утром 25 сентября в Дзержинском районе Перми 2-летняя девочка засунула голову в стульчак унитаза. Самостоятельно малышка выбраться не смогла.
Родители побоялись вызволять дочь и вызвали спасателей. Сотрудники службы спасения распилили сидение и с помощью специальноо инструмента освободили голову ребенка.
С малышкой все хорошо.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми малыш застрял головой в пластиковом горшке. Самостоятельно вызволить ребенка родители не решились. Папа и мама боялись навредить малышу, поэтому позвонили спасателям. Приехав на место, сотрудники службы спасения с помощью кусачек разрезали пластик и сняли горшок с головы ребенка. Малыша передали родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU