В Перми малыш застрял головой в пластиковом горшке

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-06T11:40:44+03:00

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В понедельник, на ночь глядя, пермские спасатели помчались на вызов в Свердловский район. Обеспокоенные родители просили о помощи - их полуторогодовалый малыш застрял головой в пластиковом горшке.Туда голова вошла легко, а вот снять горшок обратно не удалось.

Самостоятельно вызволить ребенка родители не решились. Папа и мама боялись навредить малышу, поэтому позвонили спасателям.

Приехав на место, сотрудники службы спасения с помощью кусачек разрезали пластик и сняли горшок с головы ребенка.

Малыша передали родителям.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полицейские не смогли снять с задержанного наручники. В Пермском отделе полиции произошло ЧП. Стражи порядка не смогли снять наручники с задержанного. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина упал, наручники погнулись, снять их оказалось невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU