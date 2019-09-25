Пермяка осудят за изнасилование ребенка

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-25T15:35:38+03:00

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В Пермском крае житель Чердынского района предстанет перед судом за изнасилование несовершеннолетней. Девочке на тот момент было всего 16 лет.

Следователи установили, что преступление было совершено в июле 2019 года. Мужчина находился в доме со своей 16-летней подругой. Злоумышленник знал о том, что девочка несовершеннолетняя - ей было всего 16 лет - но примени силу, изнасиловал подругу.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка попала в больницу после жесткого секса. В одну из больниц Перми попала девушка. У нее диагностировали различные травмы. Как сообщил нам источник, близкий к ситуации, она получила их, когда занималась сексом со своим молодым человеком. Они слишком увлеклись, и в результате девушка попала в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU