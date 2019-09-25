Пермячка попала в больницу после жесткого секса

СЕГОДНЯ 07:45 2019-09-25T07:45:42+03:00

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В одну из больниц Перми попала девушка. У нее различные травмы. Как сообщил нам источник, близкий к ситуации, она получила их, когда занималась сексом со своим молодым человеком.

Они слишком увлеклись, и в результате девушка попала в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иностранец жестоко изнасиловал женщину. В Свердловском районе Перми осудят 27-летнего жителя Кыргызстан за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, угрозу убийством и разбой. Следователи установили, что в марте 2019 года мужчина проходил рядом с баром в Свердловском районе Перми. Там он увидел женщину, в руках которой был телефон. Злоумышленник подошел к ней и попытался выхватить гаджет, но женщина стала сопротивляться. Тогда иностранец начал избивать потерпевшую, а после жестоко изнасиловал женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU