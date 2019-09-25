Из-за аварии район Городские горки в Перми остался без воды
В Мотовилихинском районе 25 сентября произошла авария на водопроводе на улицах Дружбы - Техническая. В связи с этим в районе Городские горки отключили водоснабжение. Воды не будет с 06:00 25 сентября и до устранения аварии в дома по следующим адресам:
-Тургенева;
-Добролюбова;
-Дружбы;
-Техническая;
-Макаренко;
-Студенческая.
ООО «НОВОГОР-Прикамье» приносит извинения за неудобства.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми депутаты одобрили методику расчета тарифа на проезд. Расчеты рассматривают не конкретную модель автобуса, а класс транспортных средств, также новая система предусматривает возможность предоставления скидки при безналичной оплате проезда. Вопрос уже был рассмотрен комитетом по экономическому развитию. В ближайшее время администрацией города будет разработан план. Он будет рассмотрен на заседании Пермской городской думы.
ИСТОЧНИК KP.RU