В Перми депутаты одобрили методику расчета тарифа на проезд

СЕГОДНЯ 06:35 2019-09-25T06:35:59+03:00

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В Перми на заседании городской думы депутаты одобрили методику расчета тарифа на проезд. Теперь стоимость работы транспорта определяется с учетом требований новой транспортной модели.

Расчеты рассматривают не конкретную модель автобуса, а класс транспортных средств, также новая система предусматривает возможность предоставления скидки при безналичной оплате проезда.

Вопрос уже был рассмотрен комитетом по экономическому развитию. В ближайшее время администрацией города будет разработан план. Он будет рассмотрен на заседании Пермской городской думы.

Напомним, ранее мы писали о том, что убирать с фасадов пермских домов кондиционеры и антенны пока не будут. Пермяки, узнавшие о предлагаемых изменениях, особо возмущались тем, что убирать кондиционеры и менять остекление балконов предлагалось самим жителям домов. Мнение жителей было принято во внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU