2019-07-17T11:55:35+03:00
Происшествия

В Перми иностранец жестоко изнасиловал женщину

А после похитил у нее телефон и украшения
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Свердловском районе Перми осудят 27-летнего жителя Кыргызстан за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, угрозу убийством и разбой.

Следователи установили, что в марте 2019 года мужчина проходил рядом с баром в Свердловском районе Перми. Там он увидел женщину, в руках которой был телефон. Злоумышленник подошел к ней и попытался выхватить гаджет, но женщина стала сопротивляться.

Тогда иностранец начал избивать потерпевшую, а после жестоко изнасиловал женщину. Также злоумышленник, угрожая убийством, похитил у пострадавшей ювелирные украшения на сумму 68 тысяч рублей и скрылся.

В тот же день подозреваемый был задержан и помещен под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

ИСТОЧНИК KP.RU

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