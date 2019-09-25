«Оставили умирать на дороге». Волонтеры спасают маленькую таксу, которую сбила машина

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-25T08:21:47+03:00

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- Он не может пошевелиться, а только скулит и воет от боли! - пишут волонтеры.

Пса, которому дали кличку Фенс, нашли на остановке недалеко от поселка Ильинский. Несколько дней назад его сбила машина. Собаку оставили умирать на дороге. Но, желая жить, Фенс смог доползти до остановки, либо его туда донесли неравнодушные люди.

Пес в очень тяжелом состоянии. Сейчас бедняга находится у волонтеров. Зоозащитники просят у пермяков помощи. Фенсу необходимо срочное лечение. И, конечно, любящие хозяева.

Напомним, ранее мы писали о том, что кот, который боялся всех на свете, нашел любящих хозяев. Кота Кубрика волонтеры пермского приюта "Матроскин" спасли из подвала. Полгода назад жители одного из домов услышали мяуканье из подвала. Выяснилось, там застряли кошки. Их долго пытались достать, но не получалось. Тем временем, в доме начали проводить обработку от насекомых. Котам, оказавшимся в подвале, не повезло - они тоже отравились. Но их удалось вытащить.

ИСТОЧНИК KP.RU