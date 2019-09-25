2019-09-25T06:58:20+03:00
Общество

В Прикамье трудовые мигранты увеличили доходы бюджета на 15 %

Региональный бюджет пополнился на 13 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Пермском крае с января по август 2019 года выдали почти 11 тысяч трудовых патентов. Издание «Business Class» сообщает, что за этот период региональный бюджет Пермского края вырос на 13 миллионов рублей. Объем налоговых поступлений достиг 237 миллионов. В прошлом году эта сумма это сумма составляла 224 миллиона рублей. В 2018 годы в Прикамье было выдано на 13,5% меньше трудовых патентов, чем в этом году.

Министерство экономики предполагает, что в конце 2019 года краевой бюджет увеличится еще на несколько миллионов. По прогнозам, трудовые мигранты пополнят бюджет на 354 миллиона рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что депутаты Пермской городской думы поддержали отмену ЕНВД. Депутаты Пермской городской Думы депутаты приняли решение об отмене ЕНВД (Единого налога на вмененный доход) на год раньше, с 1 января 2020 года, а не 2021-го. Предприниматели, пользовавшиеся ранее фиксированным налоговым платежом, могут перейти либо на упрощенную систему налогообложения либо на патентную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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