2019-09-24T17:15:36+03:00
Политика

Депутаты Пермской городской думы поддержали отмену ЕНВД

В качестве компенсации в бюджет Перми поступит 1,3 миллиарда рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Депутаты Пермской городской Думы депутаты приняли решение об отмене ЕНВД (Единого налога на вмененный доход) на год раньше, с 1 января 2020 года, а не 2021-го.

Предприниматели, пользовавшиеся ранее фиксированным налоговым платежом, могут перейти либо на упрощенную систему налогообложения либо на патентную.

= Для компенсации выпадающих доходов все муниципалитеты получат дотацию из краевого бюджета, - напомнила председатель думского комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник.

Только в будущем году в бюджет города в качестве компенсации дополнительно поступят 936,1 миллиона рублей. Всего же за два года - около 1,3 миллиарда рублей.

- Система налогообложения станет более прозрачной и понятной для представителей бизнеса. Кроме того, город получит дополнительные средства из краевого бюджета, - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. - Эти деньги будут направлены на переселение людей из аварийного жилья, единовременную денежную выплату многодетным семьям, повышение заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования.

Большинством голосов депутаты поддержали отмену ЕНВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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