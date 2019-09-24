Убирать с фасадов пермских домов кондиционеры и антенны пока не будут

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-24T17:22:14+03:00

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Депутаты Пермской городской думы приняли во втором чтении проект изменений в правила благоустройства. За время, прошедшее между первым и вторым чтениями, в этот проект было внесено 55 поправок. Наибольшие споры вызвал пункт, который запрещал устанавливать на фасадах домов в центре Перми кондиционеры и спутниковые антенны, а также разнотипно застеклять балконы.

Пермяки, узнавшие о предлагаемых изменениях, особо возмущались тем, что убирать кондиционеры и менять остекление балконов предлагалось самим жителям домов. Мнение жителей было принято во внимание.

- Когда принимали проект решения в первом чтении, возникло много вопросов по избыточности требований к фасадам домов, - отметил депутат Вячеслав Григорьев. - В итоге ко второму чтению избыточные требования по поводу кондиционеров и антенн были сняты. Нельзя сказать людям: «Мы сегодня жили так, а с 1 января все убирайте!». Надо решать очень вдумчиво. Мы договорились рассматривать этот вопрос отдельно. Решение будет принято после обсуждения на публичных слушаниях с учетом мнения жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU