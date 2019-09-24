"Не заметила, что сына нет". Мама найденного на улице в Прикамье 3-летнего малыша пришла за ним в полицию

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-24T15:19:04+03:00

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Малыша нашли на детской площадке вечером 22 сентября на улице Зеленая в Кудымкаре. Мальчик был совсем один. Неравнодушные люди сообщили в полицию. Ребенка забрали и увезли в социальное учреждение. В течение двух суток за мальчиком никто не приходил. Мать вспомнила о сыне только сегодня.

Женщина увидела объявление в социальных сетях и обратилась в полицию. По словам матери, она оставила сына с подругой. В ГУ МВД сообщили, что проводится проверка.

- 24 сентября в полицию обратилась мать 3-летнего ребенка, который ранее был обнаружен местными жителями на одной из улиц города без сопровождения взрослых, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Женщина сообщила, что оставила малолетнего сына под присмотром знакомой. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту, обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU