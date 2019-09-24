2019-09-24T10:47:46+03:00
Общество

"Никто за ним не приходит двое суток". В Прикамье на улице нашли одинокого 3-летнего мальчика

Полиция просит помочь в поисках родителей малыша
Елена КОНОВА
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Фото мальчика с сайта МВДФото мальчика с сайта МВД
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Вечером 22 сентября прохожие увидели на улице Зеленая в городе Кудымкар маленького мальчика. На вид крохе примерно три года. Он был совсем один, а рядом - дорога, по которой ездят машины. На место вызвали полицейских, и малыша забрали. Сейчас он находится в социальном учреждении. За мальчиком уже двое суток никто не приходит.

- На вид мальчику 3 года, рост ребенка - 93 сантиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Мальчик худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Ребенок одет в разноцветную куртку, голубые трикотажные штаны, голубую водолазку в полоску, голубую вязаную шапочку с полосками, синие кроссовки.

Если вы знаете этого малыша, знаете его родителей или предполагаете, где они могут быть, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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