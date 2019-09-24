В прикамскую колонию пытались незаконно пронести 12 сотовых телефонов

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-24T13:54:29+03:00

Также в тайнике были сим-карты, зарядные устройства и usb-кабели

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Сотрудники ГУФСИН в очередной раз пресекли попытку доставить на территорию исправительной колонии №12.

Злоумышленники пытались передать заключенным сотовые телефоны и комплектующие к ним. Всего сотрудники колонии нашли 11 свертков с 12 сотовыми телефонами , 35 зарядными устройствами, 12 сим-картами, 17 гарнитурами, 25 USB-кабелями.

Запрещенные предметы злоумышленники перекинули ночью с 22 на 23 сентября через забор колонии. На поиск курьеров отправились сотрудники колонии со служебной собакой. Поиски злоумышленников продолжаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в прикамскую колонию пытались провезти запрещенные вещества в баллонах. В исправительную колонию №10 в Пермском крае пытались провезти запрещенные вещества. Для этого злоумышленники использовали необходимо для колонии оборудование. Во время очередного обыска сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю обнаружили тайник. В кислородных баллонах, которые необходимы для производственных нужд колонии злоумышленники оборудовали двойное дно, в котором находился целый арсенал запрещенных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU