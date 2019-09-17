«Духи и сотовые телефоны». В прикамскую колонию пытались провезти запрещенные вещества в баллонах

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-17T14:58:26+03:00

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В исправительную колонию №10 в Пермском крае пытались провезти запрещенные вещества. Для этого злоумышленники использовали необходимо для колонии оборудование.

Во время очередного обыска сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю обнаружили тайник. В кислородных баллонах, которые необходимы для производственных нужд колонии злоумышленники оборудовали двойное дно, в котором находился целый арсенал запрещенных средств.

Специалисты ГУФСИН нашли 10 сотовых телефонов, 18 зарядных устройств, 12 гарнитур, 1 блютуз-гарнитура, 5 зажигалок, 72 сим-карты и 4 флакона туалетной воды.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина пронес наркотики в зал судебного заседания. В Александровске одного из фигурантов уголовного дела задержали за хранение наркотиков. Судебный пристав заметил, что во время оглашения приговора один из участников процесса медленно опустил руку в задний карман брюк, а затем осторожно переложил что-то во внутренний карман куртки.

ИСТОЧНИК KP.RU