2019-09-24T07:43:11+03:00
Происшествия

«Оставил письмо и ушел». В Пермском крае при странных обстоятельствах пропал подросток

Мальчик ушел из дома 23 сентября
Лилия Абибулаева
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Фото: паблик "Все Березники"Фото: паблик "Все Березники"
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В Березниках разыскивают 15-летнего Андрея Карпова. Молодой человек пропал 23 сентября. По сообщению в социальных сетях, парень написал прощальное письмо, ушел из дома и больше на связь не выходил.

В ГУ МВД по Пермскому краю, сообщили, что заявление о пропаже от родственников мальчика поступило в понедельник, 23 сентября.

Если вы видели 15-летнего Андрея Карпова или знаете что-либо о его местонахождении просьба сообщить по телефону 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми при странных обстоятельствах пропал 27-летний парень. оследний раз его видели ночью с субботы на воскресенье в Ленинском районе Перми. Молодой человек был в ночном клубе «TRASH BAR» на Ленина, 32. После клуба домой он не вернулся. У Евгения остались жена и сын. Малыш не понимает, куда пропал его папа и постоянно справшивает, где он. О пропаже Евгения Коногорова сообщили в паблике ««Жди меня» поиск людей в Перми и Пермском крае»

ИСТОЧНИК KP.RU

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