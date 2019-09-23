"Сын плачет и спрашивает, где папа". В Перми при странных обстоятельствах пропал 27-летний парень

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-23T12:05:56+03:00

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В Перми разыскивают Евгения Коногорова. 27-летний парень пропал 21 сентября. Последний раз его видели ночью с субботы на воскресенье в Ленинском районе Перми. Молодой человек был в ночном клубе «TRASH BAR» на Ленина, 32. После клуба домой он не вернулся.

У Евгения остались жена и сын. Малыш не понимает, куда пропал его папа и постоянно справшивает, где он.

О пропаже Евгения Коногорова сообщили в паблике ««Жди меня» поиск людей в Перми и Пермском крае»

Приметы: на вид 25-27 лет, волосы светлые, рост 180 см, глаза светло-серые. На левой руке на тыльной стороне кисти татуировка «ЗА ДШБ»

Был одет: черная кожаная куртка, черные классические брюки, серая рубашка, темно синие макасины.

Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Коногорова, просьба сообщить по телефонам: 102 или 8342 218 88 75, 8-922-240-81-84, 8-982-254-84-64,8-908-266-53-31.

ИСТОЧНИК KP.RU