2019-09-23T12:05:56+03:00
Происшествия

"Сын плачет и спрашивает, где папа". В Перми при странных обстоятельствах пропал 27-летний парень

Мужчину последний раз видели 21 сентября
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото со страницы ЕвгенияФото со страницы Евгения
Изменить размер текста:

В Перми разыскивают Евгения Коногорова. 27-летний парень пропал 21 сентября. Последний раз его видели ночью с субботы на воскресенье в Ленинском районе Перми. Молодой человек был в ночном клубе «TRASH BAR» на Ленина, 32. После клуба домой он не вернулся.

У Евгения остались жена и сын. Малыш не понимает, куда пропал его папа и постоянно справшивает, где он.

О пропаже Евгения Коногорова сообщили в паблике ««Жди меня» поиск людей в Перми и Пермском крае»

Приметы: на вид 25-27 лет, волосы светлые, рост 180 см, глаза светло-серые. На левой руке на тыльной стороне кисти татуировка «ЗА ДШБ»

Был одет: черная кожаная куртка, черные классические брюки, серая рубашка, темно синие макасины.

Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Коногорова, просьба сообщить по телефонам: 102 или 8342 218 88 75, 8-922-240-81-84, 8-982-254-84-64,8-908-266-53-31.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Прикамья отправится за решетку за рубку деревьев
«Уплыл на лодке с четырьмя ульями». В Прикамье 53-летний мужчина со шрамом на глазу
Нацпроект позволил увеличить темпы ликвидации аварийного жилья в Горнозаводском городском округе
Пермская школьница попала в Книгу рекордов России
Житель Прикамья украл с дачного участка листы железа и обшил ими свой сарай
"Она была совсем одна". В Перми на детской площадке нашли 2-летнюю малышку
Пермский ресторан «Причал №5» выставили на продажу
1 октября в Перми отключат фонтаны
"Поссорилась с подругами". В Пермском крае нашли тело школьницы
Жителя Прикамья задержали за угон трактора
«Дети спали на полу». В Перми закрыли опасный для здоровья детский сад
"Она стала первой мамой для младенца, которого нашли в подъезде"
В Пермском крае «Кросс нации» пробежали 20 тысяч человек
Пермячку осудили за мошенничество на 1,5 миллиона рублей
В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдение прав детей на образование
«Стал хватать хозяйку за ноги». Кот долго жил в доме, но его отдали в приют из-за игривого характера
В Прикамье женщина из ревности ударила ножом свою подругу