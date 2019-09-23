В Перми мусоровоз столкнулся с трамваем

СЕГОДНЯ 15:29 2019-09-23T15:33:11+03:00

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В Индустриальном районе Перми произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

На перекрестке улиц шоссе Космонавтов и Свиязева мусоровоз столкнулся с трамваем. О пострадавших не сообщается. Оба транспортных средства получили механические повреждения. У трамвая разбито лобовое стекло.

Из-за аварии дорога перекрыта, а на перекрестке скапливается пробка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми столкнулись пять машин и автобус. В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что водитель автомобиля «Хендай Голд» столкнулся с иномаркой «Хендай Акцент». От удара легковушку отбросило на «Кио Рио». В момент столкновения механические повреждения были нанесены автобусы «НЕФАЗ» маршрута №19, автомобилям «Фольксваген» и «БМВ». В результате аварии пострадали два пассажира «Киа Рио». 47-летнюю женщину и 18-летнюю девушку осмотрели врачи «скорой помощи» и назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU