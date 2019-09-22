В Перми столкнулись пять машин и автобус. Есть пострадавшие

В Свердловском районе Перми произошло массовое ДТП. Днем в субботу, 21 сентября, на улице Героев Хасана столкнулись четыре автомобиля и автобус.

В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что водитель автомобиля «Хендай Голд» столкнулся с иномаркой «Хендай Акцент». От удара легковушку отбросило на «Кио Рио». В момент столкновения механические повреждения были нанесены автобусы «НЕФАЗ» маршрута №19, автомобилям «Фольксваген» и «БМВ».

В результате аварии пострадали два пассажира «Киа Рио». 47-летнюю женщину и 18-летнюю девушку осмотрели врачи «скорой помощи» и назначили амбулаторное лечение.

Автомобили получили механические повреждения. Из-за аварии образовалась пробка. Автомобилистам пришлось ждать проезда.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.