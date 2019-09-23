2019-09-23T15:06:34+03:00
Общество

Губернатор Прикамья утвердил проект транспортно-пересадочного узла Пермь-II

Общая площадь территории, на которой расположится комплекс 3, 16 га
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Пермские власти одобрили проект территории, на которой расположится транспортно-пересадочный узел с железнодорожным и авто вокзалами. Издание «Business Class», сообщает о том, что Максим Решетников подписал постановление об утверждении проекта.

На территории в 3,16 га разместится новый вокзал Пермь-II, автовокзал, объекты деловой, обслуживающей и производственной активности. Объект разместится на площадке, ограниченной Локомотивной, Татьяны Барамзиной и железнодорожными путями.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермский край поступит 36 новых школьных автобусов. Новые автобусы заменят те, у которых срок службы более 10 лет. Сейчас в Пермском крае дети ездят на автобусах 2009 и 2010 годов. Новые автобусы должны отвечать всем необходимым требованиям, должны быть оснащены тахографами и системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Благодаря новым автобусам 800 детей сможет посещать школы в Пермском крае. Автобусный парк обновляется регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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