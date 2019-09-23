В Пермский край поступит 36 новых школьных автобусов

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-23T12:54:35+03:00

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В Прикамье обновят 36 школьных автобусов. Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что новые автобусы заменят те, у которых срок службы более 10 лет. Сейчас в Пермском крае дети ездят на автобусах 2009 и 2010 годов.

Новые автобусы должны отвечать всем необходимым требованиям, должны быть оснащены тахографами и системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Благодаря новым автобусам 800 детей сможет посещать школы в Пермском крае.

Автобусный парк обновляется регулярно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми за отсутствие тепла накажут семь организаций. Как сообщили в администрации Перми, причина отсутствия тепла – ненадлежащая подготовка к отопительному сезону. Управляющие компании и ТСЖ отложили срок подачи тепла, хотя дома были полностью готовы.

ИСТОЧНИК KP.RU