В Пермском крае пенсионер получил сильный ожог, когда разжигал костер

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-23T13:39:07+03:00

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В больницу города Чусовой привезли 55-летнего пенсионера. У мужчины был ожог 20 процентов тела. Медики сообщили об этом сотрудникам ГУ МЧС по Пермскому краю.

Специалисты ведомства установили, что в пятницу, 20 сентября, в 22:30 пенсионер разводил костер, нарушив требования пожарной безопасности, получил сильный ожог.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли опасный для здоровья детский сад. Судебные пристав Пермского края закрыли опасный детский сад в Свердловском районе Перми. Специалисты Роспотребнадзора выявили массу нарушений. Отсутствие кроватей, медицинского наблюдения за здоровьем детей, окна, которые нельзя открывать для проветривания - эти другие нарушения нашли специалисты Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки. Судебные приставы опечатали двери дошкольного учреждения

ИСТОЧНИК KP.RU