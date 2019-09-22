В Перми за отсутствие тепла накажут семь организаций
Начиная с 9 сентября в жилые дома Перми запустили отопление. В течение двух-трех недель тепло должно было прийти в каждую квартиру. Но жители 42 домов в Перми до сих пор вынуждены тепло одеваться, чтобы не замерзнуть дома.
Как сообщили в администрации Перми, причина отсутствия тепла – ненадлежащая подготовка к отопительному сезону. Управляющие компании и ТСЖ отложили срок подачи тепла, хотя дома были полностью готовы.
Таких компаний в Перми семь: управляющие компании «Лидерство», «Жилдом», «Самоуправление», «Центр», «Сторм», «Нэкст» и ТСЖ «Ласьвинская, 76»
С нарушителями будет разбираться прокуратура. На данный момент возбуждено уже 50 административных дел. А с 23 сентября к этой работе будет подключены надзорные органы.
Отопление уже подается во все объекты соцсферы и 5785 домов Перми.
ИСТОЧНИК KP.RU