В Перми за отсутствие тепла накажут семь организаций

СЕГОДНЯ 20:16 2019-09-22T20:16:09+03:00

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Начиная с 9 сентября в жилые дома Перми запустили отопление. В течение двух-трех недель тепло должно было прийти в каждую квартиру. Но жители 42 домов в Перми до сих пор вынуждены тепло одеваться, чтобы не замерзнуть дома.

Как сообщили в администрации Перми, причина отсутствия тепла – ненадлежащая подготовка к отопительному сезону. Управляющие компании и ТСЖ отложили срок подачи тепла, хотя дома были полностью готовы.

Таких компаний в Перми семь: управляющие компании «Лидерство», «Жилдом», «Самоуправление», «Центр», «Сторм», «Нэкст» и ТСЖ «Ласьвинская, 76»

С нарушителями будет разбираться прокуратура. На данный момент возбуждено уже 50 административных дел. А с 23 сентября к этой работе будет подключены надзорные органы.

Отопление уже подается во все объекты соцсферы и 5785 домов Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU