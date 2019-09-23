Житель Прикамья отправится за решетку за рубку деревьев

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-23T12:00:32+03:00

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Представитель Чермозского лесничества сообщил о незаконной вырубке деревьев в полицию. Оказалось, что к преступлению причастен местный житель.

Злоумышленник бензопилой спилил 46 насаждения, среди которых пихта, ель, береза, осина. Мужчина рубил лес за пределами предоставленного ему участка.

Местный житель привлек к этому делу своих родственников, но родные не знали, что совершают преступление. Мужчина нанес ущерб в размере 200 тысяч рублей. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, злоумышленник должен возместить материальный ущерб.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья задержали за угон трактора. В Карагайском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина угнал со стройплощадки трактор. У злоумышленника был доступ к технике.

ИСТОЧНИК KP.RU