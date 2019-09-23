Жителя Прикамья задержали за угон трактора
В Пермском крае 36-летний местный житель пойдет под суд за угон трактора. Мужчина украл транспортное средство со стройплощадки.
В Карагайском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина угнал со стройплощадки трактор. У злоумышленника был доступ к технике. Он решил этим воспользоваться и забрать полезное в хозяйстве транспортное средство себе. Угон злоумышленник совершил ночью, заведя двигатель, уехал в сторону близлежащего населенного пункта. Когда владелиц транспортного средства обнаружил пропажу, сразу же обратился в полицию.
В отношении гражданина выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина из ревности ударила ножом свою подругу. Потерпевшую отправили в больницу
ИСТОЧНИК KP.RU