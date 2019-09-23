2019-09-23T11:06:54+03:00
Спорт

Пермская школьница попала в Книгу рекордов России

Девочка дольше все простояла в планке
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: сайт книги рекордов РоссииФото: сайт книги рекордов России
Изменить размер текста:

Юная пермячка Анастасия Золоторева попала в Книгу рекордов России за самую долгую планку. Рекорд зафиксирован 30 июля 2019 года.

На зависть многим взрослым Анастасия, которой всего 10 лет, простояла в планке на локтях 26 минут 5 секунд.

Напомним, ранее мы писали о том, что 21-летнему пермяку удалось сдвинуть многотонный автопоезд и установить рекорд России. Борис Харламов уже не первый раз попытается установить рекорд России в буксировке автопоезда. И сегодня, 7 сентября 2019 года, ему это, наконец-то удалось. Силач отбуксировал автопоезд весом более 30 тонн и провез его почти пять метров. Если быть точнее, то 4 метра и 75 сантиметров. Сдвинуть многотонную махину с места ему удалось за 35 секунд. Перед началом буксировки еще один пермский атлет удерживал два мотоцикла широкими поясами на локтях. И ему тоже удалось не сдвинуться с места.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Сын плачет и спрашивает, где папа". В Перми при странных обстоятельствах пропал 27-летний парень
Житель Прикамья отправится за решетку за рубку деревьев
«Уплыл на лодке с четырьмя ульями». В Прикамье 53-летний мужчина со шрамом на глазу
Нацпроект позволил увеличить темпы ликвидации аварийного жилья в Горнозаводском городском округе
Житель Прикамья украл с дачного участка листы железа и обшил ими свой сарай
"Она была совсем одна". В Перми на детской площадке нашли 2-летнюю малышку
Пермский ресторан «Причал №5» выставили на продажу
1 октября в Перми отключат фонтаны
"Поссорилась с подругами". В Пермском крае нашли тело школьницы
Жителя Прикамья задержали за угон трактора
«Дети спали на полу». В Перми закрыли опасный для здоровья детский сад
"Она стала первой мамой для младенца, которого нашли в подъезде"
В Пермском крае «Кросс нации» пробежали 20 тысяч человек
Пермячку осудили за мошенничество на 1,5 миллиона рублей
В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдение прав детей на образование
«Стал хватать хозяйку за ноги». Кот долго жил в доме, но его отдали в приют из-за игривого характера
В Прикамье женщина из ревности ударила ножом свою подругу