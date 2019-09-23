Пермская школьница попала в Книгу рекордов России

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-23T11:06:54+03:00

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Юная пермячка Анастасия Золоторева попала в Книгу рекордов России за самую долгую планку. Рекорд зафиксирован 30 июля 2019 года.

На зависть многим взрослым Анастасия, которой всего 10 лет, простояла в планке на локтях 26 минут 5 секунд.

Напомним, ранее мы писали о том, что 21-летнему пермяку удалось сдвинуть многотонный автопоезд и установить рекорд России. Борис Харламов уже не первый раз попытается установить рекорд России в буксировке автопоезда. И сегодня, 7 сентября 2019 года, ему это, наконец-то удалось. Силач отбуксировал автопоезд весом более 30 тонн и провез его почти пять метров. Если быть точнее, то 4 метра и 75 сантиметров. Сдвинуть многотонную махину с места ему удалось за 35 секунд. Перед началом буксировки еще один пермский атлет удерживал два мотоцикла широкими поясами на локтях. И ему тоже удалось не сдвинуться с места.

ИСТОЧНИК KP.RU