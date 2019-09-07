21-летнему пермяку удалось сдвинуть многотонный автопоезд и установить рекорд России
Есть рекорд! Самый молодой атлет страны сдвинул автопоезд весом более 30 тонн и установил рекорд России!
21-летний пермяк Борис Харламов уже не первый раз попытается установить рекорд России в буксировке автопоезда. И сегодня, 7 сентября 2019 года, ему это, наконец-то удалось. Силач отбуксировал автопоезд весом более 30 тонн и провез его почти пять метров. Если быть точнее, то 4 метра и 75 сантиметров. Сдвинуть многотонную махину с места ему удалось за 35 секунд.
Перед началом буксировки еще один пермский атлет удерживал два мотоцикла широкими поясами на локтях. И ему тоже удалось не сдвинуться с места.
Еще один атлет удерживает руками два ревущих мотоцикла.Фото: Екатерина ГАСПЕР
Затем на «сцену» вышел Борис Харламов – атлет команды Союза Силачей. Автопоезд из двух грузовиков атлет буксировал на площади перед Театром-Театром. Посмотреть и поболеть за пермского атлета собрались сотни гуляющих пермяков. Они поддерживали силача аплодисментами.
Рекорд молодого пермского атлета будет официально зарегистрирован и занесен в книгу рекордов России.
ИСТОЧНИК KP.RU