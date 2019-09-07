21-летнему пермяку удалось сдвинуть многотонный автопоезд и установить рекорд России

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-07T14:57:46+03:00

Масса грузовиков была больше веса атлета в 300 раз

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Есть рекорд! Самый молодой атлет страны сдвинул автопоезд весом более 30 тонн и установил рекорд России!

21-летний пермяк Борис Харламов уже не первый раз попытается установить рекорд России в буксировке автопоезда. И сегодня, 7 сентября 2019 года, ему это, наконец-то удалось. Силач отбуксировал автопоезд весом более 30 тонн и провез его почти пять метров. Если быть точнее, то 4 метра и 75 сантиметров. Сдвинуть многотонную махину с места ему удалось за 35 секунд.

Перед началом буксировки еще один пермский атлет удерживал два мотоцикла широкими поясами на локтях. И ему тоже удалось не сдвинуться с места.

Еще один атлет удерживает руками два ревущих мотоцикла.Фото: Екатерина ГАСПЕР

Затем на «сцену» вышел Борис Харламов – атлет команды Союза Силачей. Автопоезд из двух грузовиков атлет буксировал на площади перед Театром-Театром. Посмотреть и поболеть за пермского атлета собрались сотни гуляющих пермяков. Они поддерживали силача аплодисментами.

Рекорд молодого пермского атлета будет официально зарегистрирован и занесен в книгу рекордов России.

ИСТОЧНИК KP.RU