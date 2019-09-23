2019-09-23T10:56:43+03:00
Происшествия

Житель Прикамья украл с дачного участка листы железа и обшил ими свой сарай

Мужчина перевозил металл в багажнике автомобиля
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае осудят 47-летнего жителя Осы за кражу железа с дачного участка. Похищенное мужчина привез к себе на участок.

Сотрудники полиции выяснили, что местный житель выполнял строительные работы на дачном участке местной жительницы. Увидев в гараже женщины 16 листов оцинкованного железа 28 метров в длину, он погрузил их в багажник машины и привез к себе на участок.

Злоумышленник обшил похищенным металлом стены своего сарая.

В ходе следствия мужчина возместил потерпевшей материальный ущерб. Сейчас злоумышленник ожидает суда

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья задержали за угон трактора. В Карагайском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина угнал со стройплощадки трактор. У злоумышленника был доступ к технике. Он решил этим воспользоваться и забрать полезное в хозяйстве транспортное средство себе. Угон злоумышленник совершил ночью, заведя двигатель, уехал в сторону близлежащего населенного пункта. Когда владелиц транспортного средства обнаружил пропажу, сразу же обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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