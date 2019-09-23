"Она была совсем одна". В Перми на детской площадке нашли 2-летнюю малышку

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-23T10:50:49+03:00

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Днем в понедельник, 23 сентября, в социальных сетях появилась фотография с детской площадки. На снимке видно, как малышку в комбинезоне ведет за руку медик "скорой помощи".

- Нашли ребенка на детской площадке, передали в полицию, - сообщил автор поста.

Как выяснилось, девочка ушла от родственника, который за ней не доглядел. Прохожие заметили одинокую малышку и позвонили в полицию и в "скорую помощь".

- В полицию за девочкой сразу прибежала мама, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Сейчас с ребенком все хорошо.

Ранее мы рассказывали о том, что 21 июня в микрорайоне Вышка 2 в Перми нашли потерявшегося маленького мальчика. Мальчик был одет в легкую футболку и шорты, на ногах были сланцы, хотя на улице было прохладно. Волонтеры, узнав из соцсетей про одинокого ребенка, отвезли его в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU