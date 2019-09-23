2019-09-23T10:50:49+03:00
Общество

"Она была совсем одна". В Перми на детской площадке нашли 2-летнюю малышку

Ее забрали сотрудники полиции
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из группы Chp_59Фото из группы Chp_59
Изменить размер текста:

Днем в понедельник, 23 сентября, в социальных сетях появилась фотография с детской площадки. На снимке видно, как малышку в комбинезоне ведет за руку медик "скорой помощи".

- Нашли ребенка на детской площадке, передали в полицию, - сообщил автор поста.

Как выяснилось, девочка ушла от родственника, который за ней не доглядел. Прохожие заметили одинокую малышку и позвонили в полицию и в "скорую помощь".

- В полицию за девочкой сразу прибежала мама, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Сейчас с ребенком все хорошо.

Ранее мы рассказывали о том, что 21 июня в микрорайоне Вышка 2 в Перми нашли потерявшегося маленького мальчика. Мальчик был одет в легкую футболку и шорты, на ногах были сланцы, хотя на улице было прохладно. Волонтеры, узнав из соцсетей про одинокого ребенка, отвезли его в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Сын плачет и спрашивает, где папа". В Перми при странных обстоятельствах пропал 27-летний парень
Житель Прикамья отправится за решетку за рубку деревьев
«Уплыл на лодке с четырьмя ульями». В Прикамье 53-летний мужчина со шрамом на глазу
Нацпроект позволил увеличить темпы ликвидации аварийного жилья в Горнозаводском городском округе
Пермская школьница попала в Книгу рекордов России
Житель Прикамья украл с дачного участка листы железа и обшил ими свой сарай
Пермский ресторан «Причал №5» выставили на продажу
1 октября в Перми отключат фонтаны
"Поссорилась с подругами". В Пермском крае нашли тело школьницы
Жителя Прикамья задержали за угон трактора
«Дети спали на полу». В Перми закрыли опасный для здоровья детский сад
"Она стала первой мамой для младенца, которого нашли в подъезде"
В Пермском крае «Кросс нации» пробежали 20 тысяч человек
Пермячку осудили за мошенничество на 1,5 миллиона рублей
В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдение прав детей на образование
«Стал хватать хозяйку за ноги». Кот долго жил в доме, но его отдали в приют из-за игривого характера
В Прикамье женщина из ревности ударила ножом свою подругу