«Он сидел на остановке совсем один». В Перми разыскивают родных найденного 5-летнего мальчика

Вчера поздно вечером, 21 июня, в микрорайоне Вышка 2 в Перми нашли потерявшегося маленького мальчика. Он сидел один в легкой одежде на остановке «Улица Целинная». Он смог сказать лишь только то, что его зовут Рустам.

Теперь волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой разыскивают его родных.

- Вчера одна из наших волонтеров поехала около одиннадцати часов вечера в аптеку и увидела, что на автобусной остановке один сидит маленький мальчик, - рассказала Ксения, координатор пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой. -

Рядом были компании взрослых людей. Она понаблюдала за ним, подошла и спросила: «Ты кто, ты что здесь делаешь?» Он сказал, что пошел искать маму на ее работу, но где она работает, и где они живут, он не знает. Он смог только сказать, что его зовут Рустам и ему 5 лет.

Мальчик был одет в легкую футболку и шорты, на ногах были сланцы. На улице было уже холодно, и волонтер достала для него куртку из автомобиля, затем посадила его в машину.

- Мы передали его в приют «Радуга», - рассказала Ксения. – Наш волонтер была с ним до двух ночи, пока его оформляли. Позже нам сообщили, что, возможно, этого мальчика видели в детском садике № 411, сейчас мы эту информацию проверяем.

Со слов мальчика, его зовут Рустам, на вид 5 лет, одет в синюю футболку, темно-синие шорты, на ногах сланцы.

Всех, кто что-либо известно о найденном мальчике, просят позвонить по телефонам: 102, 204-49-04.