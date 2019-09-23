1 октября в Перми отключат фонтаны

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-23T10:28:22+03:00

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В Перми в начале октября все фонтаны уйдут на зимовку. Городские службы начали подготовку к отключению и консервации фонтанов.

К 1 октября все резервуары фонтанов должны быть опустошены, отключены все системы электро- и водоснабжения, убраны все форсунки и насосы. Городские службы уже начали готовить городские фонтаны к зиме. 29 сентября пермяки смогут увидеть последнее представление фонтанов на эспланаде. Шоу состоится в 21:45 на площади перед Театро-Театром, и а 22:45 на фонтане у площади перед Заксобранием.

Затем все фонтаны уйдут на зимовку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на неделю закроют движение на одной из улиц Закамска. Компания «Новогор-Прикамье» будет выполнять работы по строительству сети водоотвода в районе дома №29 по улице Шишкина, сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми,

ИСТОЧНИК KP.RU