В Перми на неделю закроют движение на одной из улиц Закамска

СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-21T07:27:19+03:00

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На улице Шишкина в Кировском районе Перми будет полностью закрыто движение с 23 по 31 сентября.

Компания «Новогор-Прикамье» будет выполнять работы по строительству сети водоотвода в районе дома №29 по улице Шишкина, сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми,

На улице будут расставлены дорожные знаки. Но водителей просят заранее продумать, как они будут объезжать перекрытый участок.

Напомним, в ночь на воскресенье начнется реконструкция участка улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад». В связи с этим на подъезде к городу ожидаются большие пробки, так как движение будет осуществляться по одной полосе в сторону центра. Чтобы ехать в обратную сторону нужно будет развернуться на кольце.

Движение на участке от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева и от улицы Хлебозаводской до съезда к ТЦ «Шоколад» будет ограничено до конца ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU