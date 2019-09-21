2019-09-21T07:27:19+03:00
Общество

В Перми на неделю закроют движение на одной из улиц Закамска

Причиной станет строительство канализации
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

На улице Шишкина в Кировском районе Перми будет полностью закрыто движение с 23 по 31 сентября.

Компания «Новогор-Прикамье» будет выполнять работы по строительству сети водоотвода в районе дома №29 по улице Шишкина, сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми,

На улице будут расставлены дорожные знаки. Но водителей просят заранее продумать, как они будут объезжать перекрытый участок.

Напомним, в ночь на воскресенье начнется реконструкция участка улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад». В связи с этим на подъезде к городу ожидаются большие пробки, так как движение будет осуществляться по одной полосе в сторону центра. Чтобы ехать в обратную сторону нужно будет развернуться на кольце.

Движение на участке от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева и от улицы Хлебозаводской до съезда к ТЦ «Шоколад» будет ограничено до конца ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье запустят еще одну «Ласточку»
В Перми водитель сбил велосипедиста
«Шел на красный». В Перми таксист сбил пожилого пешехода
На доме в центре Перми появится портрет музыканта в полный рост
В субботу пермяков приглашают на фестиваль любителей домашних животных
В Перми замечен «свадебный бум»
В Прикамье 38-летний мужчина ударил сожительницу ножом
Детский сад в Перми закрыли из-за плохого состояния кровли
Пермяка задержали за кражу «лежачего полицейского»
В Перми в ночь с 21 на 22 сентября начнется ремонт нового участка улицы Героев Хасана
С грузового поезда в Прикамье сняли 40-летнего зацепера
Из-за «Кросса нации» в Перми изменится движение транспорта
В Перми автобус №88 заменит трамвай №3
В Прикамье не будут продавать вейпы несовершеннолетним
В Прикамье мужчину задержали за убийство бездомного
«Вывезли 55 тонн покрышек». В Перми закончили чистить Мотовилихинский пруд
Росавиация отозвала допуск на полеты из Перми в Мюнхен
В Перми с высоты упал 7-летний мальчик
В Прикамье на трассе погиб мотоциклист
"Улыбается, несмотря на предательство". Хаски выкинули на улицу из-за болезни
В Перми остановлены поиски пропавшего 10-летнего мальчика
В Прикамье поиски 38-летнего мужчины закончились трагедией
Отключение воды в выходные в Перми: краны пересохнут в четырех районах
Полиция возбудила уголовное дело после убийства лаек в Прикамье