В Перми на неделю закроют движение на одной из улиц Закамска
На улице Шишкина в Кировском районе Перми будет полностью закрыто движение с 23 по 31 сентября.
Компания «Новогор-Прикамье» будет выполнять работы по строительству сети водоотвода в районе дома №29 по улице Шишкина, сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми,
На улице будут расставлены дорожные знаки. Но водителей просят заранее продумать, как они будут объезжать перекрытый участок.
Напомним, в ночь на воскресенье начнется реконструкция участка улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад». В связи с этим на подъезде к городу ожидаются большие пробки, так как движение будет осуществляться по одной полосе в сторону центра. Чтобы ехать в обратную сторону нужно будет развернуться на кольце.
Движение на участке от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева и от улицы Хлебозаводской до съезда к ТЦ «Шоколад» будет ограничено до конца ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU